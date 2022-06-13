وزير الإسكان: إزالة مخالفات البناء بمدن العاشر وبدر والسادات والساحل الشمالي

14 قرارا إداريا..

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة ببعض المناطق تحت ولاية أجهزة مدن (العاشر من رمضان – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – بدر – السادات )، مؤكداً مواصلة إزالة التعديات ومنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة حفاظاً على مظهرها الجمالي.



وشملت القرارات، إزالة مخالفات البناء الواقعة بمركز شباب بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في عمل تعديلات معمارية عبارة عن تقسيم مبنى المخازن إلى 36 محلاً تجارياً وتعديل بالسلم، ومخالفات بناء بقرية سياحية بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء حمامات سباحة ودورات مياه وسلم معدني وغرف بالسطح وبالحدائق، وإزالة التعديات ومخالفات البناء بعددٍ من قطع الأراضي بالحي المتميز بمدينة بدر، والمتمثلة في التعدي على أرض الغير والبناء عليها، وإزالة مخالفات البناء بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الورش بالحي الثاني بمدينة السادات، والمتمثلة في إقامة 13 مبنى دور أرضي، وإقامة سور ومبانٍ بمنطقة الردود، وذلك بالمخالفة للتراخيص أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.





ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى أجهزة مدن ( العاشر من رمضان – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – بدر - السادات )، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.



