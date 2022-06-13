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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نساء يمضين قدما.. ورشة عمل للمرأة العاملة في حي الأسمرات

صدى البلد

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن انطلاق فعاليات ورشة عمل "نساء يمضين قدما" لتنفيذ ورشة عمل، لتدريب عدد من سيدات حي الأسمرات لبدء مشروعهم الخاص وذلك بدءا من اليوم وعلى مدار 3 أيام  بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة بحي الأسمرات، وتقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء.

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أوضح نبيل حلمى أن البرنامج التدريبى يرتكز على تلبية الاحتياجات العملية و الاستراتيجية للمرأة صاحبة المشروعات ذات الدخل المنخفض من خلال تعزيز مهارات إدارة الأعمال لديها. كما أنه يظهر للنساء كيفية تطوير الصفات الريادية الشخصية وإمكانات الحصول على الدعم من خلال المجموعات والمؤسسات التي تتعامل مع تنمية المشروعات.

مكتبة مصر الجديدة الأسمرات جهاز تنمية المشروعات جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمي

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