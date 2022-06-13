مصرع طفل وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة بواحة سيوة

لقى طفل مصرعه وأصيب 5 من أسرته فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة.



وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 10 طريق سيوة مطروح وعلى الفور انتقلت سياراتين إسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفي سيوة جثة هامدة باسم عبدالله محمد عبدالقادر 9 سنوات سيوة نتيجة تهتك بالجمجمة.



كما أصيب فى نفس الحادث باقى أفراد الأسرة وهم محمد عبدالقادر محمد 37 سنة سيوة جرح قطعى بفروة الرأس مع انتزاع جزء من جلد فرو الرأس وزمزم محمد عبدالقادر 5 سنوات سيوة كدمة بالكوع الأيمن وأنور محمد عبدالقادر 3سنوات سيوة جرح متعتك وعميق مع وجود كسر عظم القدم اليمنى رحمه محمد عبدالقادر 6 سنوات سيوة خدمه بالشهر+خدوش بفروع الرأس، مروه عثمان احمد 25 سيوة جرح ينفصل الكوع الأيمن +كسر بالكوع الأيمن.



وتم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.