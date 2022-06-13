مع ارتفاع درجات الحرارة.. أضرار تناول المشروبات الغازية بكثرة

مع ارتفاع درجات الحرارة يميل العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الغازية، ولكن تناول المشروبات الغازية بكثرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية.

أضرار المشروبات الغازية

1- نسبة عالية من السكر

تحتوي العديد من المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، يؤدي استهلاك مثل هذه الكميات الكبيرة من السكر إلى رفع مستويات الجلوكوز في الدم وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من المشروبات الغازية على شراب الذرة عالي الفركتوز أو مركبات الكربون الهيدروفلورية كمكون أساسي للسكر، قد يجهد HFCS البنكرياس ويؤدي إلى تذبذب مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يساهم استهلاك المشروبات الغازية السكرية يومًا بعد يوم في ظهور مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يغذي السكر الموجود في الصودا البكتيريا في فمك، عندما تكسر البكتيريا السكر، فإنها تفرز منتجًا ثانويًا حمضيًا يتلف مينا أسنانك ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتسوس.

2- زيادة الوزن

ينتج زيادة الوزن عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحرقه جسمك، إذا لم يتم حرق هذه السعرات الحرارية ، فقد تكتسب أكثر من 12 رطلاً في عام واحد، بالإضافة إلى ذلك، قد تعطل المشروبات الغازية ذات النكهة الحلوة إشارات الشهية وتعزز الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية الأخرى.