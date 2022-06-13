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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعزيز مشاركة القطاع الخاص .. مدبولي: وثيقة ملكية الدولة قابلة للتعديل

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كل دول العالم بها تواجد للدولة في الاقتصاد بنسب ليست قليلة.

 

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته في جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة، :" الأهم هو دور  الدولة كـ منظم ورقيب لضمان التوازن والعدالة والمنافسة  العادلة داخل الاقتصاد المصري".

 

 وتابع مدبولي :" وثيقة ملكية الدولة قابلة للتعديل مع مرور الوقت  والمتغيرات التي قد تحدث في بعض القطاعات، ونحن نتحدث عن أسس واضحة للوثيقة يتم  العمل وفقا لها ".

 

وأكمل مصطفى مدبولي:" الدولة تعمل على كيفية ضمان تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ".

 

ومن أهم أهداف وثيقة ملكية الدولة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في  ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

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