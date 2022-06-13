رعشة بساقيه ولا يستطيع الجلوس..حالة من الجدل حول تدهور صحة الرئيس الروسي

أصبحت صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصدرا لنشر الشائعات حول محاولة ظهور ضعفه، ومحاولة لإفشال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بعد ظهوره مؤخرًا وهو يرتجف بشكل واضح بينما كان يقف بجانب أحد الحاصلين على جائزة الدولة للاتحاد الروسي التي منح إياها في الكرملين أمس الأحد.

مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ما يتم تداوله عن مرض الرئيس فلاديمير بوتين من تقارير بالغ في أن صحته متدهورة وزاد الوضع سوءًا منذ الأحداث الأخيرة والتي نتج عنها العملية العسكرية في أوكرانيا.

وانتشرت التكهنات بشأن تدهور صحة فلاديمير بوتين خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ غزو روسيا المستمر لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

أثار الزعيم الروسي تساؤلات عديدة حول وضعه مع بدء ظهور تقارير عن إصابته بالسرطان، وظهر بوتين مؤخرًا مرتعشًا جدًا وهو يقف على ساقيه ويستمع إلى المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف وهو يقبل جائزة تكافئ عمله في مجال الفنون.

حرب إعلامية على صحة بوتين

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن كل تلك الأقاويل التي تفيد بمرض الرئيس الروسي بوتين ما هي إلا شائعات، حيث أنه القى خطابا عظيما بالأمس في احتفالية العيد الوطني لروسيا، وشهد تكريم عدد كبير من الرواد بروسيا في مختلف المجالات، وهذا الاحتفال كان يظهر بثا مباشرا على روسيا 24.

وأضافت الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس الروسي حضر قريبا اجتماعا مع رجال الأعمال بروسيا، حيث تناقشوا في الوضع الاقتصادي في روسيا وأوروبا والعالم كله، فالرئيس بوتين يحضر العديد من الفعاليات التي تستمر فترات طويلة على الهواء مباشرة، وأوضحت أن تلك الشائعات تعتبر جزءا من الحرب العالمية على الرئيس بوتين وعلى روسيا.

وأشارت الشيخ، إلى أنه في البداية هناك العديد من الأطراف التي كانت تشكك في فشل أو هزيمة العملية الروسية، ولكن لم تظهر أى هزيمة أمام كل هذه المحاولات الفاشلة، فتم الاتجاه نحو الحرب الإعلامية بدلا من التشويش على الناحية العسكرية.

شائعات قريبة حول صحة بوتين

واختتمت: "الرئيس فلاديمير بوتين شخص رياضي وما زال حتى الآن يمارس الرياضة بشكل مستمر، حيث إنه لديه منطقة جيم خاصة به يمارس بها يوميا الرياضة".

وسبق وظهر مقطع فيديو للرئيس بوتين يحرك قدميه لأعلى ولأسفل، ويبدو مضطربًا ومتوترًا، ويصفق عدة مرات أثناء الاستماع إلى وزير الدفاع، الذي قيل إنه تعرض لأزمة قلبية مؤخرًا.

فيما يجلس الرئيس الروسي أيضًا منحنياً قليلاً، مع ضغط عموده الفقري على ظهر الكرسي، على عكس شويجو الذي يبدو أنه يجلس أكثر استقامة وفي غير الحاجة إلى أي دعم.

وقال أندرس أسلوند، المستشار السابق لشؤون روسيا وأوكرانيا، حينها- إن الرجلين يبدوان وكأنهما في حالة صحية سيئة.

هل أجرى بوتين عمليات جراحية؟

ومن خلال هذا الاجتماع، يتم مشاهدة فلاديمير بوتين وهو يمسك بطاولة خلال هذا الاجتماع، وتم التقاط صور لـ بوتين وهو يمسك بالطاولة خلال اجتماع مع نيكولاي توكاريف، رئيس شركة "ترانس نيفت"، وهي شركة خطوط أنابيب نفط روسية تابعة للدولة.

ومن ناحية أخرى، تدهورت صحة فلاديمير بوتين بالفعل، حيث ورد أن الرئيس الروسي أجرى عملية لإزالة السوائل من بطنه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وتمت مشاركة المعلومات على قناة تليجرام التي تدعي أنها مرتبطة بجهاز المخابرات الأجنبية في البلاد. باستخدام اسم المستخدم 'General SVR' ، نشرت القناة العديد من التأكيدات حول صحة بوتين الجسدية والعقلية. وفي أحدث منشور ، صرحت القناة بأن زعيم الكرملين خضع لعملية جراحية لإزالة السوائل من بطنه.

لماذ يشكو الآلام والانتفاخات باستمرار؟

وزعموا أن العملية سارت على ما يرام ودون تعقيدات، ومع ذلك ، وبسبب هذا الإجراء الطبي ، زعمت القناة أن بوتين غاب عن لقاء مقرر مع المسؤولين الحكوميين.

وكان بوتين زار أطباء سرطان الغدة الدرقية 35 مرة، وأطباء أنف وأذن وحنجرة 59 مرة بين عامي 2016 و2020 ، وفقًا لمنافذ الأخبار الاستقصائية الروسية “برويكت”.

ورجحت فيونا هيل الخبيرة الأمريكية في الشؤون الروسية أنه من المحتمل أن يتناول جرعات عالية من العقارات لآلام الظهر نظرا لمظهره الأخير المنتفخ، إذ يعاني من آلام الظهر منذ سقوطه عن حصان في عام 2012.

ولكن موسكو نفت أكثر من مرة التقارير التي تفيد بأن بوتين يعاني من تدهور صحته، وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يكون بوتين قد خضع لعملية جراحية لسرطان الغدة الدرقية، وقال إن صحة الرئيس كانت ممتازة وإنه لم يتعامل مع أي مرض أخطر من البرد.