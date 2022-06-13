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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يتعاقد مع ريان جرافينبيرش قادما من أياكس

جرافينبيرش
جرافينبيرش

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع ريان جرافينبيرش لاعب المنتخب الهولندي قادمًا من فريق أياكس.

ووقع جرافينبيرش على عقود انضمامه لـ بايرن ميونخ حتى صيف عام 2027 ليصبح ثاني صفقات الفريق بعد التعاقد مع المغربي نصير مزراوي الذي انتقل في صفقة انتقال حر قادمًا من أياكس الهولندي أيضًا.

وقال جرافينبيرش بعد توقيعه لـ بايرن ميونخ:" عندما سألني نادي بايرن ميونخ، لم يكن علي التفكير مرتين، فبايرن يعد أحد أكبر الأندية الموجودة هناك.. يريد اللاعبون من جميع أنحاء العالم اللعب لهذا النادي."

وتابع: "لقد جئت إلى ميونخ للفوز بالعديد من الألقاب..  وبايرن معتاد على الفوز بالعديد من الألقاب، كل شيء ممكن مع هذا النادي بما في ذلك الفوز بدوري الأبطال.. التماسك في هذا الفريق قوي للغاية، وأنا أحب ذلك ".

ولعب جرافينبيرش 103 مباراة مع أياكس مسجلًا 12 هدفًا وتُوج معهم بـ 3 ألقاب لبطولة الدوري الهولندي، وبطولتين لكأس هولندا.

بايرن ميونخ جرافينبيرش أياكس الدوري الهولندي نادي بايرن ميونخ

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