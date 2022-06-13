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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم النصائح .. كيف تفرق بين قطع الغيار الاصلية للسيارة والتقليد

طرق اكتشاف قطع الغيار
طرق اكتشاف قطع الغيار الاصلية والمقلدة

تتعدد النصائح الفنية الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات، وذلك للحصول على عمر افتراضي اطول والتمتع بحالية فنية مثالية للمركبة، وعادة تدور هذه المعلومات حول منظومة المحرك، أو التبريد، أو تتمثل في الاجزاء الميكانيكية الخاصة بمنطقة العفشة، أو حالة كهرباء السيارة.

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وعند تعطل أو تلف اي من مكونات تلك الاجزاء تبدأ رحلة عنوانها الاختيار، وتتطلب هنا البحث الجيد عن قطعة الغيار المناسبة لموديل السيارة، بالاضاف لحصول على احسن سعر، ولكن تبقى هناك نقطة فاصلة وهي، هل هذا المنتج اصلي أم من الفئة المقلدة ؟ 

طرق اكتشاف قطع الغيار الاصلية والمقلدة

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارات حول طرق اكتشاف قطع الغيار الاصلية والمقلدة.

 

1 – يجب أن يكون المنتج في حالة فنية جيدة، ويظهر ذلك من خلال التقفيل الداخلي والخارجي له الخاص بالتصنيع والتعبئة، مع وجود بعض الاختام المحفورة بطريقة تشبه الدمغات.

طرق اكتشاف قطع الغيار الاصلية والمقلدة

2 – الخامة المستخدمة عليهًا دورًا مهمًا للغاية وتدل ايضا على حالة المنتج، سواء كانت معدنية أو من الكاوتش المطاط، أو من اي درجة للدرجات البلاستيكية، ولذلك يجب أن ننتبه جيدًا لتلك النقطة.

 

3 – من الافضل أن نتابع وجود العلامة المائية الخاصة بالمنتج والتأكد من بلد المنشأ واختبار الأكواد.

 

4 – يجب أن نقوم بالسؤال عن المنتج قبل شراءه والاخذ من الخبرات السابقة عن مدى فعاليته وجودته.

طرق اكتشاف قطع الغيار الاصلية والمقلدة

5 – لاتقع في فخ اغراءت السعر الخاصة بالمنتجات المقلدة، فيجب أن تقوم شراء المنتج المطلوب بسعر يليق بالجودة.

 

6 – وجود كتالوج الشرح المفصل لطريقة التركيب.

 

7 – شراء المنتج أو قطعة الغيار من التوكيلات أو المصادر الموثوق بها والتأكد من الضمان والحصول على فاتورة تحمل ختم المركز التجاري.

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