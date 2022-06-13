المستشار الألماني: لا معنى لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا دون التدريب عليها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إنه من الصواب التأكد من أن الجيش الأوكراني تلقى تدريبًا كاملًا على استخدام الأسلحة المتطورة مثل المدفعية المتنقلة ”بانزرهابيتز 2000“ قبل تسليمه ذلك العتاد، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وتتعرض ألمانيا لانتقادات شديدة على نحو متزايد بسبب تأخرها المزعوم في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، التي تقول كييف إنها بحاجة إليها من أجل إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية الغازية في شرقها.

وأوضح شولتس أن الأطقم تتلقى تدريبا حاليا على استخدام ”أحد أكثر المنظومات العسكرية تقدما في العالم“، مشيرا إلى أنه لم يكن من المنطقي تسليمها قبل أن تكون أطقم أوكرانيا في وضع يمكنها من الاستفادة منها.

وفي الأول من يونيو الجاري، أعلن المستشار شولتس، أن بلاده ستمد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي ”أيريس-تي“ بعد مناشدات من كييف والأحزاب الألمانية المعارضة لتسريع إرسال الأسلحة الثقيلة.

وقال شولتس إن ألمانيا كانت ”تورد باستمرار منذ بدء الحرب“، مشيرًا إلى أكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة و100 ألف قنبلة يدوية وأكثر من 5 آلاف من الألغام المضادة للدبابات أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لها في 24 فبراير الماضي.

وأضاف للمشرعين في البرلمان ”البوندستاج“ أنه ”في الفترة الأخيرة قررت الحكومة أننا سنورد أحدث نظم الدفاع الجوي لدى ألمانيا وهي منظومة أيريس-تي“.

وردا على منتقدين، ذكر شولتس خلال كلمته أمام البرلمان الألماني، أن حكومته ردت على الهجوم الروسي ”بتغيير كبير في سياستها“ باختيار إرسال أسلحة ثقيلة إلى منطقة حرب.