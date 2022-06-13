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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة الشوط الأول.. الداخلية يتقدم على الزمالك 1-0 فى كأس مصر

صدى البلد

إنتهت أحداث الشوط الأول ، بتقدم الداخلية علي الزمالك بهدف  ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستاد القاهرة فى دور الـ32 ، ضمن منافسات كأس مصر .

جاء هدف الداخلية فى الدقيقة 3  ، بعد تمريرة رائعة من أحمد حسين انفرد على أثرها سمير فكري بالحارس محمد عواد ثم راوغ الحارس بمهارة وسدد الكرة في المرمى بسهولة.

وأرسل محمود شديد قناوي عرضية من جهة اليمين تابعها سمير فكري برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب فى الدقيقة 2 .

وفي الدقيقة 9 توقفت المباراة بسبب إصابة اللاعب مؤمن عاطف ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وواصل هجوم من فريق الداخلية وهدد مرمي الزمالك بعدما أرسل محمود شديد قناوي عرضية من جهة اليمين قابلها مؤمن عاطف برأسية قوية مرت لخارج الملعب فى الدقيقة 16 .

أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء ووصلت للاعب سمير فكري على القائم الثاني الذي سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب فى الدقيقة 19.

واستبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الثنائي حاتم محمد" سكر"  ومحمد خضري من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.


ويضم التشكيل كل من: 

حراسة المرمى : محمد عواد 

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله جمعه – يوسف إبراهيم " أوباما " – يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من البدلاء : السيد عطيه ومحمد حسام "بيسو" و أحمد رفاعي وإسلام جابر و محمود عبد الرازق "شيكابالا " وسيف جعفر و أشرف بن شرقي و أيمن حفني و رزاق سيسيه

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