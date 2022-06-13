الأهلي عن التعاقد مع فايلر أو كيروش: اللجنة تدرس جميع الأسماء المعروضة

علق الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي على رحيل بيتسو موسيماني عن القلعة الحمراء.

وقال شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد،:" موسيماني سافر للمغرب لحضور دورة تدريبية بعد الاستئذان من الكابتن محمود الخطيب".



وأوضح شلبي،:" الجميع داخل الاهلي كان يريد استمرار موسيماني، مضيفا:" موسيماني يكن كل الاحترام للأهلي".

وأضاف شلبي،:" موسيماني أعرب في بيان عن احترامه للأهلي وجماهيريه، مردفا:" تم تكليف سامي قمصان كمدرب فني لحين التعاقد مع مدرب اجنبي كما تم منح قمصان الحرية في احتيار مساعدة خلال الفترة المقبلة".

وأردف:" لدينا لجنة تخطيط تدرس السير الذاتية للمدرب الفني الجديد، ولدينا قواعد تحكم اختيار المدير الفني الأجنبي، منوها:" سيتم اختيار مدير فني يليق بالاهلي وجماهيره".

وأكمل:" سيد عبد الحفيظ يتمتع بخبرة كبيرة ، وقمصان سيقود مباراة القمة أمام الزمالك، متابعا:" الموقف الحالي ليس غريبا عن الأهلي وتجاوزنا مواقف أصعب سابقة".

وحول ما تردد حول اعتزام الأهلي التعاقد مع كيروش أو فايلر قال «اللجنة تدرس كافة الأسماء المعروضة عليها، وفقا لمعايير محددة، وبما يناسب احتياجات النادي، وهذه الأمور لا تعلن»، مؤكدا أن الكابتن سامي قمصان سيتولى الإدارة الفنية للمباريات المقبلة، معلقا «كلنا ثقة في كابتن سامي، والجهاز الفني، كتير من النجاحات التاريخية للأهلي ظهرت في مواقف مشابهة».