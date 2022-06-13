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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 140 لاعبا ولاعبة..انطلاق بطولة كأس مصر لألعاب القوى الجمعة المقبلة

صدى البلد

تنطلق بطولة كأس مصر لألعاب القوى، الجمعة المقبلة 17 يونيو، والتي  ستحمل اسم كابتن عباس حسن الحكم الدولي في ألعاب القوي والذي رحل عن عالمنا قبل البطولة بـ10 أيام.

وستقام البطولة في المركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة 140 لاعبا ولاعبة من فئة  cp يمثلون 20 هيئة رياضية.

وتعتبر هذه البطولة أخر البطولات  للموسم الرياضي للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، والذي شهد  التتويج بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا للبوتشا، والتي أقيمت في الفترة من ١٦_٢٣ مايو بجنوب إفريقيا.

وكان الاتحاد المصري لرياضيات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، نظم بطولة كأس مصر للوبتشا، والذي شارك فيها 55 لاعبا ولاعبة يمثلون ١١ هيئة رياضية .

و تأتي بطولة كأس مصر بعد مشاركة منتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية للبوتشا في نسختها الأولى والتي أقيمت بجنوب افريقيا في الفترة من 16 إلى 23 مايو.

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