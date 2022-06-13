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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد لـ شيكابالا: كفاية عليك كدة واعتزل أفضل

شيكابالا
شيكابالا

وجه إبراهيم سعيد نجم كرة المصرية السابق، رسالة إلي اللاعب شيكابالا عقب مباراة الزمالك والداخلية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم سعيد في تويتة له: “كفايه علي شيكابالا كده ويعتزل أفضل، المستوي الفني والبدني حاليا صعب تعتمد عليه الفترة القادمة أساسيا إلا لو تواجده مجرد تكريم”.

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وقلب الزمالك الطاولة علي الداخلية بعدما حول تأخره بهدف لتكون 2-1 لصالح القلعة البيضاء ويتأهل لدور الـ16 ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستاد القاهرة فى دور الـ32، ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح الداخلية التهديف فى الدقيقة 3، بعد تمريرة رائعة من أحمد حسين انفرد على أثرها سمير فكري بالحارس محمد عواد ثم راوغ الحارس بمهارة وسدد الكرة في المرمى بسهولة.

وأدرك الزمالك، هدف التعادل فى الدقيقة 59 عن طريق سيف فاروق جعفر من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، معلنا هدف التعادل.

وجاء هدف الزمالك الثاني فى الدقيقة 105 عن طريق أشرف بن شرقي بعد مراوغة رائعة لدفاع الداخلية ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور .

 

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