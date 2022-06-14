مدتها ساعة.. رحلات عن فضاء وتركيب أقمار صناعية بتقنية الميتافيرس بمصر

كشفت غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي بهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تفاصيل رحلات في عالم الفضاء والأقمار الصناعية عبر الميتافيرس في مصر .

وقالت غادة عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نهتم بالشباب والأطفال ونقوم بتدريبهم وتأهيلهم".

وأضافت غادة عطا “ دورنا هو نشر وعي وثقافة تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في المجتمع المصري”.

وتابعت غادة عطا:" نقوم بالمذج بين العلم والخيال والعالم الافتراضي ، ويتم عرض الأفكار والمعلومات من خلال الميتافيرس ".

وأكملت غادة عطا:" رحلة مدتها ساعة للتعرف على تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وما هو الفضاء ، إضافة إلى الدخول افتراضيا داخل معمل فضاء لتركيب قمر صناعي ".