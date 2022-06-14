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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنترنت للسفن.. شركة بحرية توجه طلبًا خاصًا إلى إيلون ماسك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

في أنباء قد تبشر بظهور جيل جديد من الإنترنت عالي السرعة قادم إلى السفن عبر الرحلات البحرية خاصة في رويال كاريبيان والتي وجهت طلبًا خاصًا للملياردير الامريكي «إيلون ماسك».

طلبت شركة رويال كاريبيان الاشتراك في منظومة ستارلينك Starlink للإنترنت عبر الأقمار الصناعية المقدمة من شركة SpaceX التي يديرها إيلون ماسك، وذلك من أجل توفير خدمة الإنترنت لسفنها.

يفصل ملف جديد مع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) يوم الجمعة خطة لجلب النوع الجديد من الإنترنت إلى السفن السياحية.

تم إرسال الرسالة إلى لجنة الاتصالات من قبل نائب رئيس مجموعة رويال كاريبيان Royal Caribbean Group للتميز التشغيلي «جون مايا» لمطالبة الوكالة بالموافقة "على وجه السرعة" على خطة جديدة لاستخدام Starlink على سفنهم.

ستارلينك عبارة عن كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها شركة SpaceX، وتوفر تغطية الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

جاء في الخطاب الموجه إلى ماسك: "نكتب اليوم لنطلب منك بكل احترام أن تتصرف على وجه السرعة وأن تنظر بشكل إيجابي إلى الطلب المعلق المقدم إلى شركة SpaceX Services Inc والمشار إليه أعلاه."

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