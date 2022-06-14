ريهام سعيد تستعرض جمالها بنيو لوك جديد.. شاهد

تألقت الاعلامية ريهام سعيد، بفيديو جديد شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك جديد، بميك أب يبرز جمال ملامحها، وتسريحة شعر مميزة، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن تأثرت الإعلامية ريهام سعيد، عند حديثها عن أبنائها لتقول “ابنائي هم عائلتي، وهما الحب كله وهما الوحيدين اللي عمرهم لا ظلمونى ولا اذوني وبخاف في مشكلة من المشاكل أنه مشوفهومش وده السبب اللى خلانى اعتزل الفن”.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “النهار”، أنه ممكن واحد ممكن يعملى مشكلة تخليهوم مشوفهومش تانى".