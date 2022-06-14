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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار بيع وشراء الريال السعودى اليوم الثلاثاء

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 11-6-2022

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنوك كالتالى :

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.97جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك( الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي)نحو 4.98جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.


بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنكى مصر، الأهلى نحو 4.97جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك (المشرق،بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي،التجارى الدولي CIB،فيصل الاسلامي) 4.97جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الإسكندرية نحو 4.96جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك قناة السويس نحو 4.95جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك (الإمارات دبى الوطني، كريدى اجريكول) 4.94نيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء  فى بنوك (قطر الوطني،التنمية الصناعية) نحو 4.92جنيه للشراء 4.99جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.89جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.87جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى العقارى المصري العربي نحو 4.85جنيه للشراء 4.99جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى أبوظبي التجاري 4.85جنيه للشراء و 5جنيهات للبيع.

 

 


 ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.84جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.83جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.51جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع.

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