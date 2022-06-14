تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بمركز مشتول السوق بتكلفة 256 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وقال محافظ الشرقية إن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 263 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 18 مليارا و342 مليون جنيه، منها 9 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة مشتول السوق بقطاعي الصرف الصحي الأبنية التعليمية بتكلفة مالية بلغت 256 مليون جنيه.

وأوضح أنه جار تنفيذ مشروعين بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه، شملت تنفيذ مشروع صرف صحي ابراش وكفر ابراش بإنشاء محطة معالجة ابراش، والتي ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/اليوم و3 محطات رفع، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة 45% ونسبة تنفيذ محطة رفع كفر ابراش الفرعية 50% وشبكات الانحدار 85% ومشروع صرف صحي نبتيت مشتول السوق بإنشاء محطة رفع وربطها علي محطة معالجة ابراش، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 70%.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أشار محافظ الشرقية إلى أنه جار تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز مشتول السوق بتكلفة مالية بلغت 35 مليونا و700 ألف جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعة شملت إنشاء جديد لمدرسة عبد الله أبو النيل الابتدائية لإضافة 16 فصلا، وبلغت نسبة التنفيذ 20% وإنشاء جديد لمدرسة نبتيت للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا، وبلغت نسبة التنفيذ 7% وإحلال كلي لـ 16 فصل بمدرسة رأفت شومان الابتدائية، وبلغت نسبة التنفيذ 47%.

بالإضافة إلى إحلال جزئي لـ 7 فصول بمدرسة الصحافة الإعدادية وبلغت نسبة التنفيذ 40% وإحلال جزئي لـ 6 فصول بمدرسة مشتول السوق الثانوية الصناعية بنات، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وإحلال جزئي لـ 13 فصلا بمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة التنفيذ 51% وتوسعة 8 فصول بمدرسة العهد الجديد الابتدائية، وبلغت نسبة التنفيذ 49%، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.