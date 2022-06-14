المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد حزب إرادة جيل

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمكلفة من رئيس الجمهورية بتنظيم واداره الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وفد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية.

وقد عبر النائب تيسير مطر عن سعادته بهذا اللقاء وشكرة الخاص للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وصدور قرار رئيس الجمهورية بتكليف الأكاديمية بتنظيم واداره الحوار الوطني.

كما عبر النائب تيسير مطر عن تقديره لقرار اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عام للحوار وأيضا المستشار محمود فوزي امين المجلس الأعلى الاعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار.

واكد النائب تيسير مطر دعم حزب أراده جيل للحوار الوطني والعمل على نجاحه مع باقى الأحزاب المشاركة فى بحيث يؤدي الحوار الى ما يحقق مصلحه الوطن ومصالح المواطن.

واوضح النائب تيسير مطر خلال تسليمه رؤيه الحزب للدكتورة رشا راغب ان الحزب يطرح ثلاث محاور هامه في مقدمتها المحور الاقتصادي من تحسين حياه المصريين والمحور الاجتماعي لمعالجه بعض المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية والمحور السياسي المرتبط بتدعيم الحياه الحزبية واجراء تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات .

وقال النائب تيسير مطر ان الحوار اوجد حاله من الحراك السياسي خاصه أنه لا يقتصر على الأحزاب فقط ولكنه مفتوح امام جميع المصريين وبالنسبة لتحالف الأحزاب المصرية الذي اتشرف بانني امينا عاما له فان غالبيه أحزاب التحالف أرسلت رؤيتها للحوار واننا نعمل على اتاحة الفرصة لهم لمقابله سيادتكم والتعبير عن دعمهم وشكرهم للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقد اكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية عن سعادتها بهذا اللقاء وان الاكاديميه الوطنيه للتدريب تلتزم بالحياة والتجرد في تنظيم واداره الحوار الذي سوف يستوعب كل الاطياف المصريه للتعبير عن رؤيتهم بكل حريه وأكدت ان الأكاديمية أرسلت دعوات عديده لمختلف الاحزاب والجهات المدعوة للحوار وانها يسعدها تلقي اي رغبات من الاحزاب اعضاء تحالف الاحزاب المصريه لدعوتها للقاء معها بناء لطلب النائب تيسير مطر امين عام التحالف .

كما عبر النائب محمد تيسير مطر امين سر لجنه حقوق الانسان وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والامين العام لحزب اراده عن سعادته الشخصيه بحضور هذا اللقاء خاصه لانتماءه لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين التي تدعم الاكاديميه وتساند دورها ا الوطني الى جانب سعادته باختيار كل من الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزي رئيسا للامانه الفنيه.

واعلن المستشار محمود فوزي عن سعادته بمقابله وفد حزب اراده برئاسه النائب تيسير مطر ومؤكدا ان الحوار سيدور على اوسع نطاق وستتاح الفرصه لكل حزب فى اختيار اكثر من ممثل له خلال جلسات مناقشه محاور الحوار الوطني بعد الانتهاء من تفريغ وتحليل الرؤى التي تلقتها الاكاديميه الوطنيه للتدريب.

وقد اكد اللواء محسن الفحام مستشار الحزب ان الملف الاجتماعى هام وخاصة الاهتمام بقضية المواطنة

بينما اكد الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس الحزب لشئون الاعلام ان عوامل نجاح المؤتمر ظهرت فى إسناد التظيم الى الاكاديميه الوطنيه للتدريب وايضا اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عام للحوار والمستشار محمود فوزي رئيسا للامانه الفنيه للحوار .

واكد الدكتور حسام الجمل امين التثقيف والتدريب ان الحزب سوف يطرح قضايا تمس المواطن وخاصة الشباب على مائدة الحوار الوطنى .

واعلن احمد نصار امين الشباب ان قضية ربط التعليم بسوق العمل الدولى ضمن مقترحات الحزب .

وقد ضم وفد حزب اراده جيل كلا من الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس الحزب لشؤون الاعلام واللواء محسن الفحام مستشار حزب اراده جيل واحمد نصار امين الشباب والدكتور حسام الجمل امين التثقيف والتدريب.