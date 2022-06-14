وزير الرياضة يناقش مع أبطال مصر الأوليمبيين متطلبات الدعم والرعاية

التقي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مع مجموعة من الأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات في الدورات الأوليمبية والبطولات العالمية في مختلف اللعبات الرياضية، لبحث كافة المتطلبات الخاصة بالتدريبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركات المرتقبة لللاعبين والمنتخبات المصرية في مختلف البطولات العالمية المقبلة، والدورة الأوليمبية المقبلة باريس 2024.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة لا تألوا جهداً لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لملف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والذى يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بدعم ورعاية المنتخبات والأبطال المصريين من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية تتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية وريادتها القارية والعالمية في شتي المجالات الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية وخاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها من الناحية الشعبية والجماهيرية، وأصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والاوليمبية .

وأشار وزير الرياضة ، إلى أهمية الدور الكبير الذى يمثله الإعلام حالياً وخاصة الإعلام الرياضى الذى أصبح يخصص فقرات وبرامج ومساحات لم تكن متاحة من قبل لتناول كافة الموضوعات وإبراز الإنجازات المتتالية التي تحققها المنتخبات المصرية وأبطالنا الرياضيين في كافة اللعبات.

وتضمن اللقاء مناقشات مطولة من الأبطال الرياضيين ووزير الشباب والرياضة ، حول المشكلات والتحديات التي تواجه اللاعبين، سواء منها ما يتعلق بالتعليم والدراسة ومتطلبات برامج الإعداد والمعسكرات الخارجية وبرامج الرعايات الخاصة، ووجه الأبطال الحاضرين شكرهم للدولة المصرية على رعايتها وحرصها على دعمهم وزملائهم في شتي مشاركاتهم والعمل على تجاوز كافة التحديات التي تواجههم.

حضر اللقاء العديد من الأبطال الرياضيين منهم محمد رشوان أسطورة الجودو، بطل فضية أولمبياد لوس أنجلوس 1984ومحمد علي رضا صاحب فضية اولمبياد اثينا 2004 ، هشام مصباح صاحب برونزية اولمبياد بكين 2008، عبير عبد الرحمن صاحبة فضية اولمبياد لندن 2012، سارة سمير صاحبة برونزية اولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، سيف عيسى صاحب برونزية طوكيو 2020، جيانا فاروق صاحبة برونزية اولمبياد طوكيو 2020، محمد إيهاب صاحب برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وغيرهم من أبطال مختلف اللعبات الرياضية.