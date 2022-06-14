بعد رباعية كوريا.. شوبير لـ اتحاد الكرة: استقيلوا يرحمكم الله

طالب الإعلامي أحمد شوبير، مجلس اتحاد الكرة بتقديم استقالته، بعد الهزيمة الثقيلة لمنتخب مصر أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف “وديا”.

وقال شوبير خلال الاستوديو التحليلي عبر “قناة أون تايم سبورتس” بعد نهاية لقاء مباراة مصر وكوريا:" بهدوء وبدون عصبية، أقول لاتحاد الكرة استقيلوا يرحمكم الله" .

وأضاف شوبير:" في النهاية هذه مناصب تطوعية، والكرة المصرية في تراجع".

أهداف مباراة مصر وكوريا:

أحرز هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الأول، هوانج يوي في الدقيقة 17، وكيم يونج في الدقيقة 21.

وسجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 38.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة عضلية في الدقيقة 68 وغادر ملعب المباراة وحل زيزو بدلا له، ثم تعرض مصطفى محمد لإصابة عضلية أيضا في الدقيقة 80 وحل أحمد عاطف بدلا له.

جاء هدف كورويا الجنوبية الثالث من تسديدة قوية لـ تشو جو سونج في الدقيقة 85، سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كون تشانج.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حمدي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أحمد رفعت مصطفى محمد.

تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى : سيانج كيم جيو

خط الدفاع : كيم جن سو - كيونج وون كوان - يونج جوان كيم - كيم تاي هوان.

خط الوسط : يونج جونج - بايك سونج - كوون تشانج هون.

خط الهجوم : سون هيونج مين - جو هوانج - سيونج بيوم