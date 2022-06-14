تقدم الشيف هبة مصطفى طريقة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة بمكونات بسيطة وطرسقة سهلة وسريعة ، كما أن لها مذاق مميز ، وتناسب الفطار والعشاء كما يمكن وضعها بجانب مائدة الغداء.



المقـاديـر:-

5 أڪواب دقيق

م ڪبيرة خميره

م ص بيڪنج بودر

6 ملاعق ڪبيره حليب بودره

ملعقتين ڪبيرة سڪر

نص ڪوب زيت زيتـون

ملعقـه صغـيره ملـح





الطريقـة:-



- تعجـن بـمـاء دآفـي ما أقـدر أحدد الڪميّه !

شـوي شـوي زيدي الماء واعجني لين تصيـر

عندك عجينه متـماسڪه وطريّه واترڪيها بمڪان دافي

وإذا مـرّت نـص ساعه تقريباً اعجنـيها مره ثانـيه ، وخليها تقريباً زيـاده سـاعه أو حتـى يتضاعـف حجمـها .



• اللي تحب العجيـنه تضبـط يخلـي الـمواد

بدرجـة حرارة المطبـخ + خلط المڪونات مضبوط وڪل مازادت مدة العجن وخليتوها تتخمر على راحتها ڪل ماطلعت لڪم عجينه هشّه وممتازة.



اللون ولمـعـة الـمعجـنات أدهنـها بـ :

صفـار بيضـة + 3 ملعقة كبيرة حليب سائل + نص ملعقة صغيرة نسڪافه + قطرتيـن إلى ثـلاث من الـخل