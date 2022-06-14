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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة

معجنات
معجنات

تقدم الشيف هبة مصطفى  طريقة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة بمكونات بسيطة وطرسقة سهلة وسريعة ، كما أن لها مذاق مميز ، وتناسب الفطار والعشاء كما يمكن وضعها بجانب مائدة الغداء.

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قصة حب عنترة وعبلة على طريقة فرسان الشرق بالجمهورية

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قصة حب عنترة وعبلة على طريقة فرسان الشرق بمسرح الجمهورية


المقـاديـر:-

 

5 أڪواب دقيق

م ڪبيرة خميره

م ص بيڪنج بودر 
6 ملاعق ڪبيره حليب بودره

ملعقتين ڪبيرة سڪر

نص ڪوب زيت زيتـون
ملعقـه صغـيره ملـح



الطريقـة:-


- تعجـن بـمـاء دآفـي ما أقـدر أحدد الڪميّه !
شـوي شـوي زيدي الماء واعجني لين تصيـر
عندك عجينه متـماسڪه وطريّه واترڪيها بمڪان دافي
وإذا مـرّت نـص ساعه تقريباً اعجنـيها مره ثانـيه ، وخليها تقريباً زيـاده سـاعه أو حتـى يتضاعـف حجمـها .

• اللي تحب العجيـنه تضبـط يخلـي الـمواد
بدرجـة حرارة المطبـخ + خلط المڪونات مضبوط وڪل مازادت مدة العجن وخليتوها تتخمر على راحتها ڪل ماطلعت لڪم عجينه هشّه وممتازة.


اللون ولمـعـة الـمعجـنات أدهنـها بـ :
صفـار بيضـة + 3 ملعقة كبيرة حليب سائل + نص ملعقة صغيرة نسڪافه + قطرتيـن إلى ثـلاث من الـخل

صفار بيض طريقة عمل زيتون طريقة عمل معجنـات طرية طريقة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة ​​​​​​​health

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