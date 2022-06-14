تقدم الشيف هبة مصطفى طريقة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة بمكونات بسيطة وطرسقة سهلة وسريعة ، كما أن لها مذاق مميز ، وتناسب الفطار والعشاء كما يمكن وضعها بجانب مائدة الغداء.
المقـاديـر:-
5 أڪواب دقيق
م ڪبيرة خميره
م ص بيڪنج بودر
6 ملاعق ڪبيره حليب بودره
ملعقتين ڪبيرة سڪر
نص ڪوب زيت زيتـون
ملعقـه صغـيره ملـح
الطريقـة:-
- تعجـن بـمـاء دآفـي ما أقـدر أحدد الڪميّه !
شـوي شـوي زيدي الماء واعجني لين تصيـر
عندك عجينه متـماسڪه وطريّه واترڪيها بمڪان دافي
وإذا مـرّت نـص ساعه تقريباً اعجنـيها مره ثانـيه ، وخليها تقريباً زيـاده سـاعه أو حتـى يتضاعـف حجمـها .
• اللي تحب العجيـنه تضبـط يخلـي الـمواد
بدرجـة حرارة المطبـخ + خلط المڪونات مضبوط وڪل مازادت مدة العجن وخليتوها تتخمر على راحتها ڪل ماطلعت لڪم عجينه هشّه وممتازة.
اللون ولمـعـة الـمعجـنات أدهنـها بـ :
صفـار بيضـة + 3 ملعقة كبيرة حليب سائل + نص ملعقة صغيرة نسڪافه + قطرتيـن إلى ثـلاث من الـخل