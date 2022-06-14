صباح الاربعاء..قطع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة لاصلاح خط 1200مم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينه قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الاربعاء الموافق 15/6/2022وحتى الساعة الواحدة ظهرآ من نفس اليوم ولمدة 12 ساعة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظراً لأعمال اصلاح عطل بخط الطرد الرئيسي قطر ١٢٠٠مم لمحطه مياه كوم اشفين المرشحه.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.