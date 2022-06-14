عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

صباح الاربعاء..قطع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة لاصلاح خط 1200مم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينه قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الاربعاء الموافق 15/6/2022وحتى الساعة الواحدة ظهرآ  من نفس اليوم ولمدة 12 ساعة.

وأوضحت الشركة  فى بيان لها أن الانقطاع نظراً لأعمال اصلاح عطل بخط الطرد الرئيسي قطر ١٢٠٠مم لمحطه مياه كوم اشفين المرشحه.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ترشيحاتنا

الخطيب يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة أيسترن كومباني

لتخطي الأزمة.. أستراليا تساعد الرضع في أمريكا بـ95 ألف علبة حليب

ريان جديد.. محاولات مستميته لإنقاذ طفل محاصر في بئر ضيق بالهند.. فيديو

الشناوي ومعلول الأبرز..الأهلي يفقد جهود 13 لاعبا أمام ايسترن كومباني بالدوري

شركة موسيماني تحسم الجدل: لم يوقع لأي نادٍ بعد رحيله عن الأهلي

حيثيات قضية التخابر مع داعش: معتز توفيق خان وطنه وتعاون مع الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فيديو

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ