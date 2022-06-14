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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي ومعلول الأبرز..الأهلي يفقد جهود 13 لاعبا أمام ايسترن كومباني بالدوري

صدى البلد

يختتم الفريق  الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها مساء غد ضمن مؤجلاته بمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يعلن سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة.

ويفقد الفريق الأحمر  أمام ايسترن كومباني التي ستقام مساء الأربعاء بالدوري المصري جهود 13 لاعب هم محمد الشناوي وأيمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد مجدي أفشه وعمرو السولية المتواجدين مع منتخب مصر الذي سيواجه كوريا الجنوبية ودياً غداً في سول ، وعلي معلول المتواجد مع منتخب تونس وبيرسي تاو المتواجد مع منتخب جنوب أفريقيا بجانب محمد عبدالمنعم وعلي لطفي وحمدي فتحي ولويس ميكسيوني وعمار حمدي وأكرم توفيق للإصابة.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ان الفترة المقبلة صعبة للغاية خاصة أن الفريق سوف يواجه ايسترن كومباني غداً ثم الزمالك الأحد المقبل بالدوري، واضاف أن لاعبي الاهلي المنضمين للمنتخب الوطني سوف ينضمون للمران غداً الخميس ونفس الأمر لبيرسي تاو الذي سيعود للقاهرة غداً قادماً من معسكر منتخب بلاده فيما يظهر علي معلول في التدريبات يوم الجمعه وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي ايسترن كومباني مسابقة الدوري ياسر ابراهي أيمن أشرف

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