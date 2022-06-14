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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يعلن تدشين قناة على اليوتيوب لتفسير القرآن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أعلن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تدشين قناة عبر موقع الـ"يوتيوب"، من أجل تفسير القرآن الكريم.

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، "ستكون بنظام تفسير الآية الواحدة بحيث لا تستغرق الحلقة أكثر من ثلاث دقائق.. وأنا عملت 85 حلقة ومتصورة على أعلى مستوى".

وتابع أنه أطلق عليها اسم " المعنى الثانى"، موضحاً أنه يعتمد على المعنى الثانى للآية يقول به العلماء ولكن غير منتشر، مستطردا "عندما وجدت فارق بين فهم الناس لـ اللغة العربية اعتمدت على العامية".
ولفت عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه يعتمد على أسلوب سهل في توصيل المعلومة للناس، من أجل تطوير الخطاب الدينى، متمنياً أن تكون هذه القناة بداية لقنوات أخرى من قبل شيوخ الدين".
 


 

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