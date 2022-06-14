سوني تتيح خدمات بلايستيشن بلس إكسترا و "بريميوم" في الولايات المتحدة

أتاحت شركة سوني اليابانية أحدث خدماتها لأجهزة بلايستيشن في الولايت المتحدة PlayStation Plus Extra و Premium والتى تقدم عدد من المزايا مثل الوصول إلى ألعاب PS4 و PS5 ، والألعاب التي يتم بثها عبر الويب ، ومجموعة من الألعاب الأخرى.

وبحسب موقع The Verge فإن سعر خدمة بلايستيشن بلس الأساسية PlayStation Plus Essential سيكلف المستخدمين حوالي 10 دولار أمريكي أى ما يعادل 187 جنيه مصرى، وتمنح المستخدمين الوصول إلى ميزة اللعب بأكثر من لاعب لمعظم الألعاب، مع عدد متنوع من الألعاب من الإصدار القديم لبلايستيشن بلس.

أما خدمة بلايستيشن بلس إكسترا PlayStation Plus Extra فستكلف المستخدمين حوالي 15 دولار أمريكي أى ما يعادل 280 جنيه مصرى، مع كتالوج جميع ألعاب PS4 و PS5 التي يمكنك تنزيلها وتشغيلها.

وبالنسبة لخدمة بلايستيشن بلس المتميزة PlayStation Plus Premium فستكلف المستخدمين حوالي 17 دولار أمريكي أى ما يعادل 317 جنيه مصرى، وتقدم كل شيء في المستويين الآخرين بالإضافة إلى تجارب الألعاب ، ومجموعة ألعاب PS1 و PS2 و PS3 و PSP والبث السحابي لألعاب معينة.

وتتوفر مستويات خدمة بلايستيشن بلس PlayStation Plus الجديدة في آسيا واليابان، ومن المقرر إطلاقها في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا في 23 يونيو المقبل .



وكانت كشفت سوني النقاب عن مجموعة ألعاب مجانية جديدة سيتم إطلاقها مع خدمات الاشتراكات الجديدة في PlayStation Plus وExtra و Premium .

وتتضمن القائمة الجديدة ألعاب باسم PlayStation Studios Demon's Souls و لعبة Ghost of Tsushima Director's Cut بالإضافة إلى ألعاب الطرف الثالث مثل Assassin's Creed Valhalla و NBA 2K22 .