عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي يناشد بالاستعانة بالتجربة المغربية في صناعة السيارات: تُدرس

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق اليوم استراتيجية تنمية الصناعة السيارات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات وتقليل فاتورة الواردات وزيادة السيارات، موضحًا أن حجم استيراد السيارات 4 مليار دولار سنويًا.  


وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،  أن توطين صناعة السيارات ليس بدعة والمغرب سبقتنا في ذلك، مشددًا على أن تجربة المغرب في صناعة السيارات تُدرس، حيث صدرت سيارات خلال العام الماضي لـ 74 دولة بحوالي 7.2 مليار دولار وهو اكثر من إيرادات قناة السويس، مناشدًا بالاستعانة بالتجربة المغربية في تصدير مليون سيارة ومحاولة الاستفادة منها، معقبًا: "المغرب دولة واعدة اقتصاديا ولديها تجربة تُدرس وأنا فرحان أن دولة عربية شقيقة نجحت في تصنيع السيارات". 


وتابع، أن مصر والمغرب دولتين مفصليتين وينظر إليهم على أنهما دولتي جسور، وهما جزء من خطة أوروبية إفريقية لربط التجارة الأوروبية بالإفريقية عن طريق خطوط سكة حديد في مصر والمغرب. 
 

نشأت الديهي مصطفى مدبولي السيارات صناعة السيارات بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

إساءة زوجته للنادي.. ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور|فيديو

اليوم.. الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع الـ69 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

أنتم نجوم كبار.. شلبي لـبركات وإمام: تقدموا باستقالة فورية من اتحاد الكرة

نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير

قدّم استقالته.. احتجاجات الغلاء تطيح بوزير العمل الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ