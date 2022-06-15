الديهي يناشد بالاستعانة بالتجربة المغربية في صناعة السيارات: تُدرس

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق اليوم استراتيجية تنمية الصناعة السيارات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات وتقليل فاتورة الواردات وزيادة السيارات، موضحًا أن حجم استيراد السيارات 4 مليار دولار سنويًا.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن توطين صناعة السيارات ليس بدعة والمغرب سبقتنا في ذلك، مشددًا على أن تجربة المغرب في صناعة السيارات تُدرس، حيث صدرت سيارات خلال العام الماضي لـ 74 دولة بحوالي 7.2 مليار دولار وهو اكثر من إيرادات قناة السويس، مناشدًا بالاستعانة بالتجربة المغربية في تصدير مليون سيارة ومحاولة الاستفادة منها، معقبًا: "المغرب دولة واعدة اقتصاديا ولديها تجربة تُدرس وأنا فرحان أن دولة عربية شقيقة نجحت في تصنيع السيارات".



وتابع، أن مصر والمغرب دولتين مفصليتين وينظر إليهم على أنهما دولتي جسور، وهما جزء من خطة أوروبية إفريقية لربط التجارة الأوروبية بالإفريقية عن طريق خطوط سكة حديد في مصر والمغرب.

