أرقام كارثية.. أحمد موسى: 600 مليون جنيه فاتورة الفساد في اتحاد الكرة

قال الإعلامي أحمد موسى، أن اتحاد الكرة سوف يجتمع بعد غد، لاتخاذ قرارات مهمة، ينتظرها الشعب المصري، وسوف يصدر وزير الشباب قرارات مهمة يوم الخميس المقبل بشأن منظومة الرياضة في مصر.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت في اتحاد الكرة.



وأضاف موسى، أن اللجنة تتطلع على الخطابات المتبادلة بين كاف والجبلاية بشأن مباراة الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا.

وأكد أن اللجنة بحثت عن أوراق خاصة بالمديونيات التي تحدث عنها جمال علام والبالغة 300 مليون جنيه، إلى جانب 600 مليون جنيه حجم فاتورة الفساد، لافتا إلى أن الأرقام التي ذكرها رئيس الجبلاية كارثية.



وأوضح أن الشعب المصري ينتظر يوم الخميس المقبل لمعرفة ما سيحدث في الكرة المصرية، موضحا أن وزير الشباب لا يتدخل في اتحاد الكرة.



وأردف الإعلامي أحمد موسى: «لا نريد اتخاذ قرارات تؤدي إلى تجميد النشاط في مصر والعودة مجددًا إلى اللجان الخماسية والثلاثية لإدارة اتحاد الكرة».





