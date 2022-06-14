انطلاق حملة التجريع في بؤر الإصابة بالبلهارسيا بـ المنوفية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، عن انطلاق حملة التجريع الجماعي للسكان في بؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة من خلال العينات العشوائية والمسح الميداني 2021 بالإضافة إلى علاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر يوم الأحد المقبل 19 يونيو وحتى الأربعاء 29 يونيو.

وأكد الدكتور ممدوح عبد الحليم مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، أن الحملة تأتي في إطار خطة مصر 2030 في القضاء على الأمراض المدارية وكذلك رؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا وبالإحالة إلى بؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة من خلال العينات العشوائية الروتينية والمسح الميداني 2021 .

وأكد أنه تم عقد اجتماع لمناقشة تعليمات العمل بالحملة والتي تم تعميمها على جميع الإدارات الصحية والوحدات التي بها بؤر إصابة، ومناقشة خطة العمل على كافة المستويات ( المديرية ، والإدارات الطبية والوحدات التابعة ) بما تتضمنه تلك الخطة من مستهدف الإدارات المنوطة بالتنفيذ كإدارة الطب العلاجي المنوطة بتجريع السكان ببؤر الإصابة بالعقار اللازم وإدارة القواقع المنوطة بعلاج المجاري المائية المحيطة بتلك البؤر، كذلك تم مناقشة خطة التدريب على الحملة والاشراف عليها بكافة المستويات بالإضافة إلى خطة توزيع العقار .

وتابع أنه تم مناقشة خطة التحريك المجتمعي لنشر الوعي بأهمية الحملة وأهدافها بالإضافة إلى خطة متابعة المتخلفين عن التجريع.