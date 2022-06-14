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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: نستهدف إنتاج 150 ألف سيارة في مصر سنويا .. فيديو

المهندس يحيى زكي،
المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قطاع السيارات مهم ومستهدف في منطقة شرق بورسعيد، وتم التعاقد على إنتاج السيارات بمنتج ياباني وأوروبي.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعاقد على إنشاء محطة تداول السيارات مع تحالف فرنسي ياباني.


وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم تجميع السيارات بزيادة نسب المكون المحلي لتصل إلى 50 % و 60 % خلال السنوات المقبلة.


ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمزايا كثيرة كالحوافز والامتيازات للمستثمرين، موضحا أن مصر لديها القدرة في ميناء شرق بورسعيد لتوطين صناعة السيارات. 


واستطرد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لقيام شركات عالمية لإقامة المجمع الصناعي للسيارات، بإنتاج أوروبي وياباني.


وأشار المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  إلى أنه يتم العمل على إنتاج 75 ألف سيارة بكل مصنع للسيارات، ليكون المستهدف 150 ألف سيارة سنويًا.


ومن ناحية أخرى، أردف أنه تم إنشاء 18 كيلو من الأرصفة الجديدة في ميناء السخنة وهو ما يمكن من استيعاب كافة المحطات، موضحا أنه سيتم إنشاء خط إنتاج سيارات كهرباء وسيارات عادية 


وقال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه سيتم إنشاء عربات الخطين الثاني والثالث للمترو بشرق بورسعيد بعد الاتفاق مع الشركات العالمية.


وأوضح أن إنتاج أول سيارة سيكون خلال عام من إنشاء مركز التصنيع، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على إنشاء محطة تداول السيارات مع تحالف فرنسي ياباني.


وواصل كلامه: أن القطار السريع يبدأ من ميناء السخنة ويتم استخدامه في نقل البضائع، موضحا أن قناة السويس لها قيمة مضافة من خلال الموانئ والمناطق اللوجيستية.


وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الجانب الروسي أكد أهمية وجود منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، مردفا «أصبح لدينا مراكز صناعية قوية في ميناء شرق بورسعيد».


وأضاف المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يتم تعظيم منطقة شرق بورسعيد لجذب الشركات الأجنبية العالمية.


وأوضح المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القطاع الخاص المصري له الأولوية في المشروعات العملاقة بشرق بورسعيد.
 

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