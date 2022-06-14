غدا .. انطلاق قافلة مجانية طبية في المنوفية علي مدار يومين

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية بشتامي بمركز الشهداء وذلك غدا الأربعاء علي مدار يومي الأربعاء والخميس.

اشتملت القافلة، على العديد من التخصصات الطبية هي " باطنة، أطفال، جراحة، نساء و توليد، جلدية، تنظيم أسرة، أشعة و تحاليل و أنف و أذن و حنجره "، الي جانب عمل الأشعة اللازمة وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية، و ندوات عن جدري القرود و الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها من المبادرات الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي الوصول بالخدمات الطبية للقري النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا علي مستوى الدولة وتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية وخاصة بنطاق محافظة المنوفية .