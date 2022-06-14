الرياضة: تطوير المنظومة الكروية من خلال مشروع الهوبة والبطل الأولمبي.. فيديو

قال محمد فوزي المتحدث بإسم وزارة الرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة فكرت في التخطيط العلمي لتطوير منظومة الكرة وبالفعل تعمل الوزارة عليه من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويتم الان تطبيقة في ثلاثة محافظة لتوسيع قاعدة الموهوبين في الإسكندرية والشرقية والقاهرة حيث أنه من المهم أن يكون لدينا عدد كبير من اللاعبين الموهوبين ووصلنا بالفعل لنحو ألف لاعب ".



وكشف خلال مداخلة "عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"، أن المرحلة القادمة ستشهد إدخال 12 محافظة أخرى والمستهدف منهم نحو 65 الألاف لاعب .

وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين يتم عمل معسكرات خاصة بهم ولجنة علمية تهتم بهم وتقدم لهم الرعاية بشكل كامل وفي أعقاب ذلك يتم تغذية الأندية بهم أو احترافهم في الخارج عبر لجنة علمية متخصصة تضم خبراء على أعلى مستوى ".

ونفى ما تردد عن وجود اجتماع بين وزير الشباب والرياضة ورئيس إتحاد كرة القدم جمال علام قائلاً: "ما حصلش أن فيه اجتماع وشيك لكن خلونا ننتظر نتائج ما ستصل إليه لجنة بحث الشكاوى والفساد وقد يحدث ذلك فيما بعد ".

ورداً على سؤال الحديدي هل هناك ألية لمحاسبة الاتحاد على إتخذا قرارات تتعلق بالمدير الفني للمنتخب؟ ليرد قائلاً: “القرارات الفنية لا يمكن للوزارة التدخل فيها إطلاقاً فالاتحاد الرياضية مستقلة”.



