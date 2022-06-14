باحث بجامعة أمريكية: عائلة الديناصور هابيل ظهرت منذ أكثر من 170 مليون سنة

أكد بلال سالم، أحد أعضاء فريق بحثي مصري اكتشف ديناصور عاش في الواحات قبل 98 مليون عام، وباحث بجامعة أوهايو الامريكية، أنه منذ عام 2012 يقومون سنويا برحلات للواحات البحرية لاكتشاف الحفريات القديمة، وفى إبريل 2016 تم اكتشاف بقايا الديناصور "هابيل".

وأضاف بلال سالم، في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن عينة الديناصور هابيل كانت تحتاج للكثير من الترميم، موضحا أنهم استخدموا المصفوفات والتكنولوجيا لمعرفة سلسلة نسب الديناصور هابيل.

وكشف بلال سالم، أحد أعضاء الفريق البحثي مكتشف الديناصور هابيل، عن أن عائلة هذا الديناصور هابيل ظهرت منذ أكثر من 170 مليون سنة.