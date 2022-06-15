عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس قاتل زوجتهةفي طهطا بسوهاج 15يوما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في بداية الأربعينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته عن طريق الخطأ، بواسطة ساطور، أثناء نشوب مشاجرة بينه وبين جيرانهما، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما لقيت ربة منزل في منتصف العشرينات من العُمر، مصرعها؛ إثر تعدي زوجها عليها بواسطة ساطور، أثناء محاولتها منعه الخروج به والتشاجر مع جيرانه؛ إثر حدوث مشادة كلامية معهم بسبب خلافات الجيرة، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفاة  ومصابين.

بتكلفة 9.4 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية بالبلينا

لشراء المخدرات.. مجرم يغافل موظف شركة بمدينة نصر ويسرق أمواله

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من:" طرف أول أحمد ا ا م- 41 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي"، وطرف ثانٍ:"أحمد م ع ع- 62 سنة- مزارع- مصاب بتهتك بالوجه وجروح قطعية بفروة الرأس والذراع الأيمن- وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج، وشقيقه محمد م ع- 52 سنة- موظف، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والأول من الطرف الثاني تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيره قام علي أثرها الطرف الأول بدخول مسكنه وأحضار سلاح أبيض ساطور وعند محاولة زوجته المدعوة (سارة ع ا م- 26 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بمنعه تعدى عليها بالسلاح الأبيض ،وأحدث إصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفيت عقب وصولها.

كما أثبتت التحريات التعدي على الأول من الطرف الثاني وإحداث إصابته بذات الأداة، وعند محاولته التعدي على الثاني من الطرف الثاني قام الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه من سلاح ناري كان بحوزته، ومنعه من التعدي عليه؛ مما أدى لحدوث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعه عبارة عن طبنجة ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها بداخلها 5 طلقات.

وبسؤال والد المتوفاة المدعو (عابد ا م ب- 58 سنة- مدرس- ويقيم بذات الناحية)، اتهم زوجها المذكور بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

وبمواجهة زوج المتوفاة اقر  بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، مضيفًا بأنه قام بالتخلص من الأداة المستخدمة "ساطور" بأحد المصارف.

سوهاج ساطور زوجة مشاجرة المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022

موضوعات متعلقة

سوهاج .. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق دارالسلام

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب في العودة إلى لقاهرة ويتجه لأمريكا

هيئة تنشيط السياحة تثمّن مجهودات محافظة الشرقية في نشر الوعي الأثري

حبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تواجه منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بالمنيا

الإعلامي الصغير| محمد العلمي.. أصغر مذيع في دمياط يبدع في إلقاء الشعر.. شاهد

هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاده.. حكاية مكالمة أخرت انضمام محمد صلاح لليفربول 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ