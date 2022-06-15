عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتوقيع اتفاقية غاز مع أوروبا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر اليوم

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم في مصر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” أنه سيتم اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل.

وقالت فون دير لاين في تغريدة عبر “تويتر”: “أنا ممتنة لأن اسرائيل ستزيد من إمدادها بالطاقة إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت لاين: “سنتخذ خطوة مهمة تتسم بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر”.

وتابع: “كما سنوحد قوانا للمساعدة في حماية العالم من أزمة غذاء كبرى”.

وستوقع مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم لإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

وتسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.

وتشهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة اليوم.

المحكمة الأوروبية تتدخل وتوقف طائرة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

منتخب ألمانيا يكتسح إيطاليا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

مصر إسرائيل اوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والقنوات الناقلة

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرار توفيق أوضاع الجمعية الخيرية لأبناء ديروط أم نخلة

آليات وضوابط مكافحة الآفات الزراعية .. تعرف عليها

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-6-2022 | فيديو

حنين أحمد تضيف فضيتان جديدتان لمصر ببطولة العالم لشباب الأثقال

غياب 13 لاعبًا .. أزمة في الأهلي أمام إيسترن كومباني اليوم

لتوقيع اتفاقية غاز مع أوروبا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

فيديو

خطر قادم.. مشهد للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear | فيديو جراف

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ