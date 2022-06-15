لتوقيع اتفاقية غاز مع أوروبا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر اليوم

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” أنه سيتم اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل.

وقالت فون دير لاين في تغريدة عبر “تويتر”: “أنا ممتنة لأن اسرائيل ستزيد من إمدادها بالطاقة إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت لاين: “سنتخذ خطوة مهمة تتسم بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر”.

وتابع: “كما سنوحد قوانا للمساعدة في حماية العالم من أزمة غذاء كبرى”.

وستوقع مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم لإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

وتسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.

وتشهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة اليوم.