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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدعو لرفع القيود عن جميع توريدات الغذاء وترحب بالهدنة في اليمن

صدى البلد

 دعا نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى رفع القيود عن توريدات الغذاء إلى جميع أنحاء اليمن، مرحبا بتمديد الهدنة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لمدة شهرين آخرين.


وقال بوليانسكي- خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول اليمن، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم /الأربعاء/ - إنه "في الفترة الأخيرة يمكن رؤية التوجهات الإيجابية أكثر فأكثر في النزاع العسكري السياسي المستمر منذ سنوات"، معربا عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن اللجنة الأممية بشأن تشكيل فريق العمل للاتصال الدائم بشأن انتهاكات الهدنة في اليمن.
وثمن بوليانسكي دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن هانس جروندبرج في تطبيق اتفاق الهدنة، لافتا إلى أن تنفيذ الطرفين لجميع شروط الهدنة والتخلي عن الاستفزازات أحادية الجانب سيسمح بتثبيت التوجهات الإيجابية في الأزمة اليمنية، والانتقال إلى التسوية السياسية الشاملة.

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