علاج حبوب الحرارة بالأعشاب الطبيعية

علاج حبوب الحرارة بالاعشاب، تنتج الـ حبوب نتيجة لإرتفاع درجة حرارة الجسم أحيانا يمكن أن يختفي الطفح الحراري من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، ولكن هناك أيضًا علاجات يمكن للأشخاص القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف الحكة وتبريد الجلد،لذلك نستعرض من خلال السطور التالية ، علاج حبوب الحرارة بالاعشاب .

علاج حبوب الحرارة بالاعشاب

تنتج الـ حبوب نتيجة لإرتفاع درجة حرارة الجسم أحيانا تختفي من تلقائ نفسها وأحيانا أخري يصعب إدارتها،قد تساعد العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية والعلاجات الموصوفة، على الرغم من أن بعضها قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة، إذا لم تنجح العلاجات التقليدية، أو إذا كنت تفضل تجربة شيء أكثر طبيعية، فقد تقرر اللجوء إلى العلاجات العشبية يشملوا:

عشب الليمون

بلسم الليمون أى غلي ورق الليمون

الخزامى

النعناع

نعناع

البابونج

تم استخدام العلاجات العشبية لإزالة الـ حبوب تحت الجلد وأمراض الجلد الأخرى قبل ظهور العلاجات الحديثة، على الرغم من نقص البحث عن العديد من الحلول العشبية ، إلا أن الأدلة القصصية وفيرة.

تميل العلاجات العشبية إلى أن يكون لها آثار جانبية أقل من العلاجات الحديثة، بعض الأعشاب لها خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والالتهابات، قد تساعد هذه الخصائص في تقليل البكتيريا المسببة لحبوب تحت الجلد والالتهابات، وشفاء العيوب.

1- النيم

تشمل الاستخدامات العلاجية التقليدية للنيم علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب وحبوب تحت الجلد والأكزيما والصدفية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2001، فإن النيم له نشاط مضاد للجراثيم ضد العديد من الكائنات الحية الدقيقة، وهذا يشمل المكورات العنقودية، وهي بكتيريا مرتبطة بحب الشباب.

2- شجرة الشاي

شجرة الشاي ( Melaleuca alternifolia ) هي عشب يستخدم لـ علاج مشاكل الجلد والجروح، له قدرات مطهرة ومضادة للالتهابات والتي قد تقلل من عدد آفات حب الشباب وحبوب تحت الجلد.

في دراسة 1990 تمت مقارنة هلام موضعي يحتوي على 5 في المائة من زيت شجرة الشاي مع كريم موضعي يحتوي على 5 في المائة من البنزويل بيروكسايد، قلل كلا المستحضرين من عدد آفات حب الشباب الملتهبة وغير الملتهبة، على الرغم من أن زيت شجرة الشاي استغرق وقتًا أطول ليعمل ، إلا أنه أدى إلى آثار جانبية أقل، وشملت هذه الجفاف والحكة والتهيج والاحمرار.

كما يمكن علاج حبوب تحت الجلد عن طريق إزالة الدهون الزائدة من الجلد، كما أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن أن تقلل الاحمرار والكدمات، غالبًا ما يستخدم الأعشاب الطبيعية لتقليل الالتهاب بشكل جيد.

الأعشاب الأخرى المطهرة والمضادة للالتهابات التي قد تساعد في التئام حب الشباب هي:

آذريون

البابونج

الخزامي

إكليل الجبل

علاج حبوب الحرارة بالاعشاب في الشفايف

حبوب الحرارة

- بذور الكاروم

بذور الكاروم غنية بمركبات "أجوين"، وتستخدم على نطاق واسع في نشاطها الخافض للحرارة.



تساعد هذه الخصائص في علاج الحمى، خاصة حمى التيفود، ويمكنك أخذ ملعقة كبيرة من بذور الكاروم وأضفها إلى الماء المغلي ويصفى ويشرب مرتين على الأقل في اليوم، وذلك من أجل خفض الحرارة أما بالنسبة لعلاج حبوب الحرارة فمن الممكن أن تضعي الطحينة أو الملح عليها لعلاجها سريعا .



علاج حبوب الحرارة بالاعشاب في الجسم



يمكنك التعامل مع ارتفاع حرارة الجسم وتقليل الالتهابات بعلاجات طبيعية سريعة، وإليك علاجات من مطبخك يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



- زيت القرنفل

له نشاط خافض للحرارة ومضاد للالتهابات، يساعد التأثير الخافض للحرارة على تقليل درجة حرارة الجسم الناتجة عن الحمى بينما يساعد التأثير المضاد للالتهابات في تقليل الألم الناتج عن الحمى.



ما يجب القيام به:

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت القرنفل وزيت جوز الهند واللوز وتدليك الجسم، يمكنك أيضًا استنشاق الزيت عن طريق إضافة بضع قطرات منه إلى وسادتك ،ووضعه على الحبوب



- العسل

تساعد مضادات الأكسدة وخصائص العسل المضادة للميكروبات في علاج الحرارة وحبوب الحرارة على الفور، وتشير الأبحاث إلى أن العسل علاج فعال للسعال وعلاج منزلي ممتاز لعلاج أعراض الحمى المرتبطة بالزكام والإنفلونزا.



ما يجب القيام به:

امزج حوالي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربه ببطء، يمكنك أيضًا تناول حوالي ملعقتين صغيرتين من العسل يوميًا قبل النوم



- الزنجبيل

هو عشب مشهور معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات لعلاج الحمى، يساعد مركب يسمى أجوين الموجود في الزنجبيل في السيطرة على الالتهابات البكتيرية والفيروسية، ويساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل حرارة الجسم والحمى.



ماذا أفعل:

ابشر حوالي 2.5 سم من الزنجبيل الطازج وأضفه إلى نصف كوب من الماء المغلي، أضف حوالي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل وتناوله.

علاج حبوب الحرارة بالاعشاب عند الأطفال

الزعتر والعرقسوس علاج جيد لحبوب الحر ارة عند الأطفال كما يمكن أعطاء الطفل الزبيب لإنخفاض درجة حرارة الجسم .

- الزبيب

يعتبر الزبيب أيضًا علاجًا منزليًا فعالًا لعلاج الحمى فهو يمتلك خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة.

الزبيب عبارة عن وجبات خفيفة لذيذة وصحية يمكن تناولها نيئة وكذلك يمكن استخدامها في الطهي.

ماذا أفعل:

نقع حوالي 20-25 حبة زبيب في نصف كوب من الماء حتى تصبح طرية، سحق الزبيب المنقوع وصفي السائل، أضف عصير الليمون إلى الخليط. وتناوله مرتين في اليوم، ويمكن وضع العسل الأبيض على حبوب الحرارة لعلاج الطفل .

علاج حبوب الحرارة بالاعشاب في الوجه

يمكن أن يساعد ما يلي في تخفيف أعراض حبوب الحرارة لدى بعض الأشخاص:

وضع نشا الذرة على المنطقة المصابة

رش الماء من الزجاجة على البثور لتخفيف الألم أثناء التبول

وضع هلام الصبار على القروح

وبلسم الليمون يمكن وضع نقاط الليمون على زيت الزيتون وعمل كريم لعلاج حبوب الحرارة فى الوجه .

مصدر المعلومات موقع «WebMD»

موقع medical news today .

موقع health.