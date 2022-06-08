دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

أصدرت دراسة فنلندية عددا من التحذيرات للنساء حول مخاطر تناول حبوب منع الحمل، والتي قد تترك النساء عرضة للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية ومحاولات الانتحار.

وفقًا للدايلي ميل، اكتشف باحثون خلال دراسة فنلندية أن النساء اللائي يستخدمن موانع الحمل الهرمونية كن في الواقع ثلثهن أقل عرضة لمحاولة الانتحار.

استندت النتائج إلى ما يقرب من 600000 امرأة، لدراسة المخاوف واسعة النطاق حول تأثير حبوب منع الحمل على الصحة العقلية.

تجنبت آلاف النساء استخدام موانع الحمل بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تغيرات غير سارة في المزاج والقلق والاكتئاب، رغم إثبات الدراسة الحديثة أنها قد تجعل أقل من ثلث النساء عرضة للانتحار.

بالإضافة إلى حبوب منع الحمل، تشمل الموانع الهرمونية الغرسة والجهاز داخل الرحم (اللولب الهرموني) واللصقة.