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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الهندي يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.. صور

السفير الهندي يكرم
السفير الهندي يكرم فتحي

كرم السفير الهندي بجمهوريه مصر العربية  محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء  وأثني علي المجهود الذي تبذله المنظومة الرياضية بجنوب سيناء وعلي حسن الاستقبال وتنظيم الاحتفال .


جاء ذلك خلال  الاحتفال باليوم العالمي الثامن لليوجا الذي يوافق يوم 21، و أن اليوجا تعد جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي غير المادي للهند، وقد لاقت رواجاً عالمياً فأصبح الناس يمارسون اليوجا في مختلف البلدان حول العالم، ومنها مصر توفر اليوجا نمط حياة صحي يعمل على تحقيق التوافق بين الجسد والعقل والروح وإيجاد أسلوب متكامل للصحة والسعادة .


وكانت انطلقت أمس   فعاليات احتفالية اليوم العالمي لليوجا التي أقامتها سفارة الهند بمتحف شرم الشيخ الدولي، وذلك بحضور أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمود السولية، مستشار محافظ جنوب سيناء للمحليات، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، و ميريام ادوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ، والدكتور محمد حسنين مدير متحف شرم الشيخ، عدد من الشخصيات الدبلوماسية. 


وشارك في الاحتفالية عدد من طلائع الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الذين قاموا بأداء رياضة اليوجا.


وقال أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، في كلمته، إن اليوجا تعد بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع. وتعتني اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهي تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحي بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد. 


وأوضح أن الأمم المتحدة أصدرت في عام 2014 قرارًا، بناءً على اقتراح قدمه رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ، باعتبار يوم 21 يونيو من كل عام اليوم العالمي لليوجا. ويعد هذا القرار في حد ذاته اعترافًا بأهمية وفوائد اليوجا، وقد حظي ذلك القرار برعاية نحو 177 دولة عضو في الأمم المتحدة، ويعد هذا رقمًا قياسيًا من حيث عدد الدول الراعية للقرار، والتي كان من بينها جمهورية مصر العربية. 


وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو رفع وزيادة الوعي بشأن الفوائد القيّمة لممارسة اليوجا والترويج عالميًا، لتبني أسلوب حياة صحي وسلمي يقوم على ممارسة اليوجا. 


وأكد أن السفارة الهندية بالقاهرة أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بالعديد من الفعاليات الخاصة باليوجا، وصولاً للحدث الرئيسي وهو "اليوم العالمي لليوجا"، الذي سيعقد في 21 يونيو.
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السفير الهندي يكرم

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السفير الهندي يكرم محمد فتحي الشباب والرياضة اليوجا

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