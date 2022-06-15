التربية والتعليم: الإعلان عن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم قريبا

مسابقة الـ "30 ألف معلم" .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها ، حيث يتساءل الجميع عن موعدها وآخر أخبارها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل مسابقة الـ "30 ألف معلم" بشكل رسمي في مؤتمر صحفي قريبا.

وعلم موقع صدى البلد أنه جار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأكاديمية المهنية للمعلمين ، قبل إعلان تفاصيل مسابقة الـ " 30 ألف معلم" بشكل رسمي لتنظيم عملية اختبارات القبول.

ومن المقرر أن يتسلم الفائزين في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" عملهم في المدارس في العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استعدادا لإطلاق مسابقة الـ "30 ألف معلم" ، جاري العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة في مسابقة الـ " 30 ألف معلم".

المواصفات الفنية والتربوية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ان عملية تحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" تتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم التقديم في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg".

وقامت وزارة التربية والتعليم بحصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، كما قامت بتحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي.

أفضل استهداف لأماكن العجز

وأكدت وزارة التربية والتعليم، انه سيتم طرح مسابقة الـ " 30 ألف معلم" وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى انه ، ستشمل التعيينات في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، كما ستشمل التعيينات في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.