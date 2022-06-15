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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض الجذاب.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور من إسبانيا .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وخطفت تارا عماد  الأنظار بإطلالة ساحرة من إسبانيا، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض  ولاقت اطلالتها تفاعل واعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف  صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

تارا عماد السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي انستجرام خطف الفن

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