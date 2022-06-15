احذر.. أضرار غير متوقعة للإسراف في تناول الفيتامينات

يعتقد البعض أن تناول العديد من الفيتامينات والمعادن يفيد الصحة، لكن الحصول على كمية زائدة من الفيتامينات والمعادن بشكل روتيني يمكن أن يضر بصحتك بشكل كبير.

أضرار تناول الفيتامينات بكميات كبيرة

يمكن أن يسبب تناول الكثير من فيتامين سي أو الزنك الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة .

ويمكن أن يؤدي الكثير من السيلينيوم إلى تساقط الشعر واضطراب الجهاز الهضمي والتعب وتلف الأعصاب الخفيف .

في حين أن معظم الناس لا يحصلون على جرعات كبيرة من الفيتامينات، إلا أن البعض يمكن أن يشعر بالتعب بسبب تناولها، وذلك لعدم تناول الوجبات اليومية بشكل صحيح، وتناول الأكلات المفيدة التي تحافظ على الصحة، وتمد الجسم بالطاقة.

ولا يدرك معظم الأشخاص أنه لا توجد ميزة حقيقية لأخذ أكثر من الكميات الموصى بها من الفيتامينات والمعادن ، ولا يدركون أنه قد يكون هناك عيوب كبيرة لذلك.

إذا كنت تتناول مكملًا ، فالتزم بمكمل لا يزيد عن القيمة اليومية"، (القيمة اليومية هي كمية الفيتامينات أو المغذيات التي يجب أن يحصل عليها الشخص من أجل صحة مثالية).

المصدر webmd