علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

ألم العين واحمرارها من المشكلات الصحية التي تصيب بعض الأشخاص عند تغيير الفصول، أو التعرض لأي إصابة، وإذا تركت دون أن يلاحظها أحد لفترة طويلة فقد تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة.

تتطور عدوى العين بشكل عام عندما يهاجم أي كائن حي دقيق ضار مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، أي جزء من العين أو الأنسجة المجاورة.

هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تتسبب في إصابة العين بالعدوى أو التهيج، وتشمل بعض اضطرابات العين الشائعة، والتهاب الملتحمة، وجفاف العين، والتهاب الجفن، والتهاب القرنية.

هناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة في علاج ألم العين واحمرارها والتي قد تساعدك في تخفيف الأعراض، قد تكون هذه العلاجات الطبيعية هادئة وذات فائدة لعلاج التهابات العين، ومع ذلك فمن الأفضل دائمًا أن يقوم الطبيب بفحصها، حيث قد تكون بعض الإصابات خطيرة.

علاج ألم العين واحمرارها بالأعشاب

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل

هناك عدد من العلاجات المنزلية البسيطة للعيون، تعرف عليها خلال السطور التالية:

1- منشفة باردة

ضع منشفة باردة على عينيك المغلقتين مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لمدة خمس دقائق في كل مرة للتحكم في الألم والتورم.

2- زيت الخروع

قد تساعد قطرات العين التي تحتوي على زيت الخروع في تقليل تهيج العين، ضع قطرة واحدة في كل عين قبل الذهاب إلى الفراش، ثم كرر ذلك في الصباح.

3- الصبار

بسبب خصائص الألوفيرا المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، يوصي بعض المعالجين الطبيعيين باستخدامه للتخفيف من التهاب العين.

اخلط ملعقة صغيرة من جل الصبار الطازج مع ملعقتين كبيرتين من الماء البارد، ثم انقع القطن في الخليط، ضع قطع القطن المنقوعة على عينيك المغلقتين لمدة 10 دقائق، افعل ذلك مرتين في اليوم.

4- ماء مالح

المياه المالحة أو هي العلاجات الطبيعية التي تم اختبارها لـ علاج ألم العين واحمرارها.

تسهل المياه المالحة إزالة القيح أو التصريف، فهي تعمل مثل قطرات الدمع التي تعد طريقة طبيعية لتنظيف العين، علاوة على ذلك، فإن الخاصية المضادة للميكروبات للمياه المالحة مفيدة في علاج التهابات العين.

امزج ملعقة صغيرة من الملح في نصف لتر من الماء المغلي المبرد، واغمس قطعة قطن وامسح عينيك من نهاية الزاوية إلى أنفك وتخلص من المسحة بعيدًا، كرر هذا عدة مرات حتى يهدأ تهيج العين.

5-الخيار

من المعروف أن الخيار له تأثير تبريد على أجسامنا، وله نفس التأثير على أعيننا أيضًا، حيث يهدئ العيون ويشفي أي وجع أو تهيج، ويمكن أن يساعد أيضًا في تفتيح الهالات السوداء وتهدئة العيون المنتفخة.

6- ماء الورد

ماء الورد علاج منزلي معروف لتخفيف وجع العين والاحمرار، تم العثور على مستحضر عشبي يحتوي على مستخلصات ماء الورد كأحد المكونات لتحسين اضطرابات العيون مثل التهاب الملتحمة وجفاف العين وإعتام عدسة العين.

7- الحليب والعسل

من المعروف أن العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ويمكنه علاج جفاف العين، فيما يعمل دفء الحليب على تهدئة التهيج والالتهاب.

8- البطاطس

تساعد البطاطس في تقليل أي نوع من التهاب العين، يمكنك أيضًا استخدام قشر البطاطس للفرك على الجلد المتهيج، حيث يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، سيؤدي ذلك إلى تقليل التورم وتلطيف الجلد حول العينين.

علاج ألم العين واحمرارها

علاج ألم العين بالزيوت

للزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وشجرة الشاي وإكليل الجبل خصائص محتملة مضادة للميكروبات تحارب الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التهابات العين.

أضف بضع قطرات من زيوت شجرة الشاي أو إكليل الجبل العطري في الماء المغلي، وقم بتغطية نفسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 5 دقائق للتخلص من الالتهابات.

علاج ألم العين واحمرارها للأطفال

الأطفال حديثو الولادة عرضة للإصابة بالتهابات خفيفة في العين واحمرارها، يمكن لحليب الأم علاج الأعراض المصاحبة لحديثي الولادة مثل التهاب الملتحمة، وتساعد الكميات الهائلة من الأجسام المضادة الموجودة في حليب الأم على محاربة الالتهابات وعلاج التهاب الملتحمة عند الأطفال حديثي الولادة.

اسكب قطرة أو قطرتين من لبن الأم بلطف في عيون المولود الجديد باستخدام القطارة، ونظف العيون في 5 دقائق، كرر ذلك مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

علاج ألم العين بالزيوت الطبيعية

علاج ألم العين واحمرارها بالأعشاب

من المعروف أن الطبيعة توفر علاجات لأي مرض أو مرض تقريبًا ولديها بالتأكيد نباتات معينة يمكن أن تساعد في علاج ألم العين واحمرارها، تم استخدام الأعشاب منذ آلاف السنين لعلاج الأمراض، وسنلقي نظرة على الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تحسين ودعم رؤيتك.

1- الشمر

يمكنك صنع الشاي منه أو استخدامه لغسل عينيك، يحتوي الشمر على عناصر غذائية مثل فيتامينات A وC، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد في منع التنكس البقعي، أيضًا يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الشمر في إبطاء تفاقم إعتام عدسة العين.

2- مستخلص بذور العنب

إنه عشب يعزز المناعة ويحسن الدورة الدموية والبصر، يعمل عن طريق تقوية الشبكية، ووفقًا لدراسة قد يساعد مستخلص بذور العنب أيضًا في الوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه.

3- التوت

هذا النبات رائع لتحسين الرؤية الليلية، يمكن أن يساعدك الملحق من هذا النبات على الرؤية بشكل أكثر وضوحًا إذا كنت تواجه صعوبة في القيادة ليلاً.

يمكن أيضًا استخدام التوت لعلاج تقلصات الدورة الشهرية والإسهال ودوالي الأوردة والاسقربوط ومشاكل الدورة الدموية.

4- الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

أظهرت الدراسات أن الكركمين له آثار مفيدة على العديد من أمراض العيون، مثل متلازمة جفاف العين، والزرق، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

5- أوراق الجوافة

يمكن أن يساعد هذا العلاج في علاج التهاب العيون الناتج عن الالتهابات، أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومسكنات، تساعد في تقليل التهيج والتورم والألم حول العين.

مصدر المعلومات

healthline

netmeds

arizonaretinalspecialists