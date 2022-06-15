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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بريتني سبيرز تعين فريقا أمنيا جديدا بعد محاولة زوجها السابق اقتحام منزلها

بريتني سبيرز وسام
بريتني سبيرز وسام أصغري

قررت بريتني سبيرز تغيير نظام الأمن الخاص بمنزلها بعد محاولة زوجها السابق اقتحامه والاعتداء على ممتلكاتها أثناء حفل زفافها على سام أصغري. 

 

طردت بريتني سبيرز فريقها الأمني السابق بعد محاولة جيسون ألكساندر اقتحام حفل زفافها، واستأجرت فريقا جديدا بعد فشل السابقون في منع وقوع هذه الأزمة. 

 

ورغم اعتقال جيسون ألكساندر وتوجيه تهمة ارتكاب جناية مطاردة والاعتداء على ممتلكات الغير إلا أنه أصر على أنه غير مذنب وتم إطلاق سراحه وتعهده بعدم التقرب من بريتني سبيرز. 

 

في الوقت نفسه أعلنت بريتني سبيرز أنها لم تدع شقيقها الأكبر برايان إلى حفل زفافها على سام أصغري، وانتقدته هو وباقي أفراد العائلة بسبب معاملتهم السيئة لها خلال فترة الوصاية. 

 

 تزوجت بريتني سبيرز من جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة فقط بحسب موقع فاريتي، في عام 2004 حينما كانت في سن صغيرة، وتم فسخ عقد الزواج فيما بعد. 

 

جاء حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري بعد فترة قصيرة من تعرضها للإجهاض في مايو الماضي وخسارة طفلها الأول من خطيبها بعد انتهاء معركة الحضانة مع أسرتها التي استمرت أكثر من 13 عما. 

 

التقت بريتني سبيرز بسام أصغري لأول أثناء تصوير فيديو كليب لها عام 2016، ولفت نظرها بمرحه وخفة ظله، وهو حاليا الزوج الثالث لها بعد كيفن فيدرلاين الذي يعد والد أبنائها وانفصلت عنه عام 2007. 

 

وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء  الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية . 

 

وكان قد تم وضع بريتني  سبيرز تحت الوصاية في عام 2008 بعدما تعرضت لسلسلة من الانهيارات العقلية، ووافقت القاضية على رغبة سبيرز في رفع الوصاية عنها دون الحاجة إلى إجراء تقييم نفسي، حيث أوضحت أنها ضد هذه العملية .

 

الجدير بالذكر أن بريتني سبيرز تبلغ من العمر 40 عاماً ، فى حين أن عريسها سام أصغري يبلغ من العمر 28 سنة فقط . 

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