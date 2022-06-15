رئيس الوزراء: الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبرى لتوفير الأمن الغذائى لمواطنيها

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إن العالم يشهد أرقام تضخم لم تشهدها الخمسين عام الماضية وباستعراض آخر افتتاحات للدولة المصرية كانت تركز على مشروعات الامن الغذائى بداية من مشروع توشكى ، الدلتا الجديدة ، مدينة السادات .

وأضاف " مدبولى " ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبرى لتوفير الأمن الغذائى لمواطنيها وهو جزء هام من الأمن القومى ويأتى دور القطاع الخاص بعد ذلك بالتشغيل والتنمية بعدما تنهى الدولة المصرية مراحل البنية التحتية ضمن توجه الدولة وبالنسبة للجزء الاجتماعى فإن الدولة تتابع فيما يختص بتخفيف الأعباء عن المواطنين واستيعاب الجزء الأكبر ونمرر الجزء الأقل على المواطن المصرى .

