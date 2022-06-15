بلاتر وبلاتيني مهددان بالسجن سنة و8 أشهر بسبب الاحتيال على فيفا

طالب القضاء السويسري، اليوم “الأربعاء”، بعقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق ميشال بلاتيني والرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري لصالح نجم كرة القدم السابق.

جاء طلب النيابة السويسرية، بسبب الاحتيال من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)، لصالح نجم كرة الفرنسية السابق بلاتيني.

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ورفض المدعي العام توماس هيلدبراند المطالبة بحكم صارم ضد بلاتيني (66 عاما) وبلاتر (86 عاما)، وطلب أن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين.

وسعى المدعي العام لأكثر من أربع ساعات ونصف إلى التخلص من أطروحة "العقد الشفوي"، المبرم بين الثنائي لعمل بلاتيني كمستشار لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002.

ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقا مكتوبا في أغسطس 1999 ينص على دفع الاتحاد الدولي، مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا، ليؤكدا إنهما اتفقا على دفع 700 ألف سنوياً أكثر، عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.

وقدم بلاتيني الذي تبوأ حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي فاتورة بقيمة 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقدمها إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب.

وقال هيلدبراند إنه حتى لو حوّل "فيفا" مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، لكان لديه أكثر من 21 مليون فرنك نقداً، ووصل احتياطه إلى 327 مليوناً في عام 2002.

وأصر على أن الموافقة على مثل هذا المبلغ بدون عقد مكتوب ومن دون شهود ومن دون تدوينه في الحسابات على الإطلاق يتعارض مع الممارسات التجارية وكذلك عادات الاتحاد الدولي.