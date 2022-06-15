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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية طب بنين بدمياط

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر في كلية طب دمياط

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر،  والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية طب البنين جامعة الأزهر بمحافظة دمياط الفرقة الثانية "برنامج الطب التكاملي".


وخلال الجولة قام رئيس الجامعة ونوابه بتفقد لجان الامتحانات والاطمئنان على الطلاب، والاطمئنان على  أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الذي تم شرحه، وتأكد من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان للرد على أي استفسار من الطلاب، بجانب ذلك تأكد من وجود الإشراف الطبي خلال فترات الامتحان. 


وحرص رئيس الجامعة على توزيع الماء المثلج على الطلاب؛ لمساعدتهم في التغلب على حرارة الطقس، وكان في استقبال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمود ميدان، عميد الكلية السابق، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال عميد كلية طب البنات، والدكتور إبراهيم الصياد وكيل كلية طب البنات جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب. 


  جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بدمياط كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في شهر أبريل 2021 م.

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