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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا لـ إسرائيل: مبررات الغارة الجوية على مطار دمشق غير مقنعة

أرشيفية
أرشيفية

 أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، نشر على موقعها الرسمي: "أعرب بوجدانوف عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومبان ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية"، وفقا لوكالة “سبوتنيك" الروسية.

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وأشار البيان إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين.

وأضاف البيان: "أُبلغ بوجدانوف السفير الإسرائيلي أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

وتابع، أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

روسيا إسرائيل الشرق الاوسط دمشق مطار الخارجية الروسية

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