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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الشاي بعد الأكل.. مفيد أم مضر بالصحة؟

الشاي
الشاي

الكثير من الأشخاص ، بشكل عام ، لديهم عادة شرب الشاي بعد الوجبات، بينما يرى الكثيرون أن هذا إدمان غير ضار ، ويعتبر بعض الخبراء أن هذه العادة ليست صحية. ما هي الحقيقة إذن؟ هل من المضر شرب الشاي بعد الوجبات أم أن الحقيقة مختلفة عما هو مفترض؟ في هذا المقال ، نحاول إيجاد إجابة لهذا السؤال المحير.

وتشير بعض التقارير إلى أن شرب الشاي الأخضر أو ​​أي شاي عشبي آخر هو ممارسة جيدة. 

قد يكون أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر أو ​​أي شاي عشبي بعد الوجبات.

 يفيد الشاي الأخضر بطريقة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد على الاسترخاء والهضم .

 

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كوب من هذا الشاي يحافظ على صحة العظام

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لماذا ارتفعت أسعار الشاي والمربى والعسل والعصائر؟

 

فوائد الشاي الأخضر 

• يعد شرب الشاي الأخضر مباشرة بعد الوجبة ، يعمل كمحفز ، ويسرع من إنتاج وتحفيز العديد من الإنزيمات الهضمية بما في ذلك عصير المعدة واللعاب والصفراء للمساعدة في عملية الهضم.

• يعزز الكاتيكين (مركبات البوليفينول) ، وهو مركب نشط موجود في الشاي الأخضر ، نشاط البيبسين إلى حد كبير. يشير نشاط البيبسين المتزايد إلى انهيار أفضل للبروتينات الغذائية

الشاي فوائد الشاى أضرار الشاي الهضم ​​​​​​​health

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