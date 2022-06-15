الشاي بعد الأكل.. مفيد أم مضر بالصحة؟

الكثير من الأشخاص ، بشكل عام ، لديهم عادة شرب الشاي بعد الوجبات، بينما يرى الكثيرون أن هذا إدمان غير ضار ، ويعتبر بعض الخبراء أن هذه العادة ليست صحية. ما هي الحقيقة إذن؟ هل من المضر شرب الشاي بعد الوجبات أم أن الحقيقة مختلفة عما هو مفترض؟ في هذا المقال ، نحاول إيجاد إجابة لهذا السؤال المحير.

وتشير بعض التقارير إلى أن شرب الشاي الأخضر أو ​​أي شاي عشبي آخر هو ممارسة جيدة.

قد يكون أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر أو ​​أي شاي عشبي بعد الوجبات.

يفيد الشاي الأخضر بطريقة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد على الاسترخاء والهضم .

فوائد الشاي الأخضر

• يعد شرب الشاي الأخضر مباشرة بعد الوجبة ، يعمل كمحفز ، ويسرع من إنتاج وتحفيز العديد من الإنزيمات الهضمية بما في ذلك عصير المعدة واللعاب والصفراء للمساعدة في عملية الهضم.

• يعزز الكاتيكين (مركبات البوليفينول) ، وهو مركب نشط موجود في الشاي الأخضر ، نشاط البيبسين إلى حد كبير. يشير نشاط البيبسين المتزايد إلى انهيار أفضل للبروتينات الغذائية