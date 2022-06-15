الشاي بعد الأكل.. مفيد أم مضر بالصحة؟

الكثير من الأشخاص ، بشكل عام ، لديهم عادة شرب الشاي بعد الوجبات، بينما يرى الكثيرون أن هذا إدمان غير ضار ، ويعتبر بعض الخبراء أن هذه العادة ليست صحية. ما هي الحقيقة إذن؟ هل من المضر شرب الشاي بعد الوجبات أم أن الحقيقة مختلفة عما هو مفترض؟ في هذا المقال ، نحاول إيجاد إجابة لهذا السؤال المحير.
وتشير بعض التقارير إلى أن شرب الشاي الأخضر أو أي شاي عشبي آخر هو ممارسة جيدة.
قد يكون أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر أو أي شاي عشبي بعد الوجبات.
يفيد الشاي الأخضر بطريقة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد على الاسترخاء والهضم .
فوائد الشاي الأخضر
• يعد شرب الشاي الأخضر مباشرة بعد الوجبة ، يعمل كمحفز ، ويسرع من إنتاج وتحفيز العديد من الإنزيمات الهضمية بما في ذلك عصير المعدة واللعاب والصفراء للمساعدة في عملية الهضم.
• يعزز الكاتيكين (مركبات البوليفينول) ، وهو مركب نشط موجود في الشاي الأخضر ، نشاط البيبسين إلى حد كبير. يشير نشاط البيبسين المتزايد إلى انهيار أفضل للبروتينات الغذائية