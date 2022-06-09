كوب من هذا الشاي يحافظ على صحة العظام

فوائد صحية عديدة لبذور الكراوية فهي غالبًا ما تستخدم في وصفات الخبز وتعتبر غنية بالبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن المختلفة وهي مصدر جيد للألياف الغذائية وفيتامين ج وتحتوي على مستويات منخفضة من الدهون إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي أبرز فوائد تناول شاي بذور الكراويا

الفوائد الصحية لبذور الكراوية

تستخدم بذور الكراوية لعلاج العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بشكل أساسي بصحة الجهاز الهضمي والتي تشمل القولون العصبي والإمساك وحرقة المعدة والانتفاخ.

1-تخفيف القولون العصبي

عند تناولها ، يمكن أن تقلل هذه البذور من حرقة المعدة والانتفاخ والإمساك ، وقد ثبت أن المكونات النشطة في هذه البذور تخفف أعراض القولون العصبي والالتهابات.

2-تحسين النوم

يساعد شرب شاي الكراوية في تقليل من آثار الربو وتعزيز النوم. ويرجع ذلك إلى محتواه العالي من المغنيسيوم ، والذي يمكن أن يؤثر على النواقل العصبية في الدماغ ويحفز على الاسترخاء.

3-راحة الدورة الشهرية

شاي الكراوية يعمل مسكنًا للألم ولتقلصات الدورة الشهرية ويساعد أيضًا في تعزيز إنتاج حليب الأم .

4-فقدان الوزن

الألياف في شاي الكراوية تساعدك على الشعور بالشبع وتقليل تناول الوجبات الخفيفة الزائدة أو الإفراط في تناول الطعام.

5-صحة القلب

يساعد شاي الكراويا على تقليل مستويات الكوليسترول في نظام القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه العالي من الألياف، إلى جانب محتواه العالي من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

6-انخفاض ضغط الدم

الكراوية غنية بالبوتاسيوم وتساعد في خفض ضغط الدم.

7-صحة العظم

تساعد بذور الكراوية في تحسين صحة وكثافة العظام. ويرجع ذلك إلى وجود الزنك والكالسيوم فيها.